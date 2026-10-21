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        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım

        Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olması hedeflenen Buca Onat Tüneli'nde yapım çalışmalarına hız kazandıracak adımlar birer birer atılıyor. Projenin etkileşim alanında bulunan ve risk taşıdığı belirlenen 108 yapıdan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşı sağlandı, 26 yapı güvenli şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım

        Türkiye’nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olması hedeflenen Buca Onat Tüneli’nde yapım çalışmalarına hız kazandıracak adımlar birer birer atılıyor. Projenin etkileşim alanında bulunan ve risk taşıdığı belirlenen 108 yapıdan 55’i için hak sahipleriyle uzlaşı sağlandı, 26 yapı güvenli şekilde yıkıldı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayarak kent trafiğini rahatlatması hedeflenen Buca Onat Tüneli Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Tünelin etkileşim alanında kalan ve yapılan incelemeler sonucunda hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verilen yapılarla ilgili işlemler de devam ediyor. Bu kapsamda Konak ilçesinin Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe ve Millet mahallelerinde bulunan 108 yapının can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi. Bu yapılardan 55’i için hak sahipleriyle uzlaşmaya varıldı. Uzlaşmalar, yapıların İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satın alınması veya kat karşılığı devredilmesi seçenekleri üzerinden gerçekleştirildi. Uzlaşı sağlanan yapılardan 26’sı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

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        Yapılar düzenli olarak inceleniyor

        Buca Onat Tüneli’nin etkileşim alanında ve çevresinde bulunan yapıların hasar durumları, bölgede yaşayan yurttaşların talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerle belirleniyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili daire başkanlıklarınca görevlendirilen teknik personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu görevlileri, bölgede her hafta gözlemsel incelemeler gerçekleştiriyor. Ayrıca zemindeki hareketlerin ve yapıların yatay ve düşey yöndeki yer değiştirmelerinin belirlenmesi amacıyla Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından aletsel ölçümler yapılıyor.

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        Gözlemsel incelemeler ve aletsel ölçümlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bölgede riskli olduğu belirlenen yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Onat Tüneli ile ulaşım 10 dakikaya inecek

        İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli tamamlandığında, Buca ile Bornova arasındaki ulaşım süresinin 10 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Transit geçiş olanağı sağlayacak proje, kent trafiğinin rahatlamasına önemli katkıda bulunacak.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, Konak Tüneli’nden başlayarak otogar viyadüklerinde son bulacak. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak otogar ve Bornova’ya daha kısa sürede ulaşılabilecek.

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        Yaklaşık 14 kilometrelik ulaşım güzergâhını 8,3 kilometreye düşürecek projenin en önemli etaplarından biri olan Buca Onat Tüneli, 2,5 kilometre uzunluğunda, 7,5 metre yüksekliğinde ve 10,6 metre genişliğinde olacak. Tünel kazılarının tamamlandığı bölümlerde nihai kaplama çalışmaları sürerken son etap bağlantı yolunun yapımı için de hazırlıklar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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