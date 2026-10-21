İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

İddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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