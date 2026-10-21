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        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        İddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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