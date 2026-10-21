Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 21.10.2026 - 09:33 Güncelleme:
İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir depoya baskın düzenledi.
Aramalarda 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, av tüfeği, toplu tabanca, silah parçası ve 3 şarjör ele geçirildi.
Şüpheli F.K. (46) gözaltına alındı.
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