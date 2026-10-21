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        İzmirli judoculardan Balkan Şampiyonası'nda üç madalya

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi ve Yağmur Meral, Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü. Bir gümüş iki bronz kazanan İzmirli sporcular elde ettikleri derecelerle milli takımımızın Balkan Şampiyonu olmasına katkı sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        İzmirli judoculardan Balkan Şampiyonası'nda üç madalya

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi ve Yağmur Meral, Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’ndan madalya ile döndü. Bir gümüş iki bronz kazanan İzmirli sporcular elde ettikleri derecelerle milli takımımızın Balkan Şampiyonu olmasına katkı sağladı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla İzmir’in spor kenti kimliğine katkı sunmayı sürdürüyor. 1618 Eylül tarihlerinde Yunanistan’ın Arta kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda mücadele eden kulübün milli judocuları, organizasyonu üç madalyayla tamamladı.

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        İki bronz, bir gümüş madalya

        Şampiyonada 57 kiloda mücadele eden Aişe Dalda gümüş madalya kazanırken, aynı sıklette yarışan Azra Ceren Sevgi bronz madalyanın sahibi oldu. Yağmur Meral ise 44 kiloda bronz madalya elde etti. Kulüp sporcularından Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de şampiyonada mücadele etti.

        Türkiye’den Balkan şampiyonluğu

        Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı da önemli bir başarıya imza attı. Millî takım, organizasyonu 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamladı. Bu sonuçla takım sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye, Balkan şampiyonluğunu elde etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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