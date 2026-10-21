Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri AK Parti'li Saygılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

        AK Parti'li Saygılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTOK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
        AK Parti'li Saygılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTOK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığındaki programa yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşundan temsilci katıldı.

        Saygılı, programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

        Bu yolculukta iş dünyasının üretim gücüne, sivil toplumun tecrübesine ve milletin birlik iradesine güvendiklerini kaydeden Saygılı, şunları belirtti:

        "İzmir için hedefimiz açıktır. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehri yapmak istiyoruz. Üretimde, ticarette, teknolojide dünyanın önde gelen merkezleri arasında görmek istiyoruz. Şehrine gönül veren sivil toplum kuruluşlarımızın katkısına inanıyoruz. Potansiyelimiz buna müsait, insanımız buna muktedir, İzmir buna hasrettir. Şimdi bu potansiyeli yatırıma, bu inancı esere, bu birlikteliği hizmete dönüştürme vaktidir. Vakit, birlik olma vaktidir. Birlikte üretme, birlikte çözüm olma, milletimize hizmette yarışma vaktidir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        AK Parti İzmir İl Başkanlığında büyük STK buluşması Başkan Saygılı: ''Birli...
        AK Parti İzmir İl Başkanlığında büyük STK buluşması Başkan Saygılı: ''Birli...
        İzmir'de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi
        İzmir'de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi
        Çeşme'de "Koridorda Müzik" projesi 5. yılına kaymakamlık konseriyle başladı
        Çeşme'de "Koridorda Müzik" projesi 5. yılına kaymakamlık konseriyle başladı
        İzmirli judoculardan Balkan Şampiyonası'nda üç madalya
        İzmirli judoculardan Balkan Şampiyonası'nda üç madalya
        İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı