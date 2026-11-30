Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dalkılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuflu Mahallesi'nde Hayri D. (65) ile damadı Olgun Dalkılınç (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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