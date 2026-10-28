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        İzmir'de mağdur kadınlara hukuki okuryazarlık eğitimi verilecek

        İzmir'de kadınların hukuki farkındalığının artırılması, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimlerinin kolaylaştırılması hedefiyle "Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:45 Güncelleme:
        İzmir'de mağdur kadınlara hukuki okuryazarlık eğitimi verilecek

        İzmir'de kadınların hukuki farkındalığının artırılması, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimlerinin kolaylaştırılması hedefiyle "Mağdur Kadınlara Yönelik Hukuki Okuryazarlık Eğitimi Projesi" başlatıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılıkça hayata geçirilen projenin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında yüzde 19,4'lük azalma kaydedildiğini belirtti.

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        Israrlı takip suçu kapsamında 1495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yeldan, 127 yükümlünün de elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.

        Proje kapsamında üç ay boyunca 150 kadına, temel haklar, hukuki başvuru yolları, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları hakkında eğitim verilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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