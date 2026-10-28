İzmir'de mağdur kadınlara hukuki okuryazarlık eğitimi verilecek

Proje kapsamında üç ay boyunca 150 kadına, temel haklar, hukuki başvuru yolları, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler ile mağdurlara sunulan destek mekanizmaları hakkında eğitim verilecek.

Israrlı takip suçu kapsamında 1495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yeldan, 127 yükümlünün de elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.

Açılışta konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında yüzde 19,4'lük azalma kaydedildiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılıkça hayata geçirilen projenin açılış programı, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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