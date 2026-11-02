İzmir'de otomobilin teyp bölümüne saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Aramada, aracın teybinin arka kısmına gizlenmiş vaziyette 20 ayrı paket halinde toplamda 9,09 gram kokain ve 140 bin lira ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ekipler, bir otomobilin teybinin arka kısmına saklanmış 9,09 gram kokain ve 140 bin lira ele geçirdi, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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