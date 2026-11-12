İzmir'de sahaya giren köpeği kaleci çıkardı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde oynanan amatör maçta sahaya giren köpek oyunun durmasına neden oldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde oynanan amatör maçta sahaya giren köpek oyunun durmasına neden oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 10. grup 5. hafta maçında Ödemişspor ile Otofora Yeşilova Futbol Kültürü Spor Kulübü arasında Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında sahaya köpek girdi.
Maçın hakemi Murat Polat, köpeğin çıkarılması için oyunu durdurdu. Konuk ekip Otofora Yeşilova'nın kalecisi Doğukan Özçimen, köpeği kucağına alarak saha dışına çıkardı.
Daha sonra devam eden maç, golsüz beraberlikle tamamlandı.
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