Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler hakkında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 616 bin 900 lira ele geçirildi.

        Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Ege Bölgesi'nde 93 bin 755 ton mahlıç pamuk beklentisi
        Ege Bölgesi'nde 93 bin 755 ton mahlıç pamuk beklentisi
        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
        Karşıyaka'da çöp dağları insan boyuna ulaştı, vatandaş isyan etti Günlerdir...
        Karşıyaka'da çöp dağları insan boyuna ulaştı, vatandaş isyan etti Günlerdir...
        Altay'da Oktay buruk sevinç yaşadı
        Altay'da Oktay buruk sevinç yaşadı
        Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor
        Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor