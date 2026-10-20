İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler hakkında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 616 bin 900 lira ele geçirildi.
Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.