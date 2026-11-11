İzmir'de villada uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

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