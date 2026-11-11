Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de villada uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli yakalandı

        İzmir'de villada uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:48 Güncelleme:
        İzmir'de villada uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli yakalandı

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        Benzer Haberler

        Ege turizmi ara tatille hareketlendi
        Ege turizmi ara tatille hareketlendi
        AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin a...
        AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişkin a...
        HABAŞ'ta kayıp işçinin kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi
        HABAŞ'ta kayıp işçinin kimliği belirlendi, can kaybı 18'e yükseldi
        CHP Grup Başkanvekili Sarı, İzmir'de patlamanın yaşandığı fabrikada açıklam...
        CHP Grup Başkanvekili Sarı, İzmir'de patlamanın yaşandığı fabrikada açıklam...
        Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişki...
        Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aliağa'da fabrikadaki patlamaya ilişki...
        Mesleğinin baharında genç bir mühendisti, patlamada hayatını kaybetti Karde...
        Mesleğinin baharında genç bir mühendisti, patlamada hayatını kaybetti Karde...