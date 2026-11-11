İzmir'de villada uyuşturucu imalatı yapan 4 şüpheli yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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