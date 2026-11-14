Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Menemen Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 0-4

        Menemen Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 0-4

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü'nün 3 maçlık yenilmezlik serisi iç sahada Isparta 32 Spor önünde son buldu: 0-4. Saha bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 40'ıncı dakikada Nurettin Çakır, 61 ve 78'inci dakikada Muhammed Dursun ile 64'üncü dakikada Enver Cenk Şahin attı. Sarı-lacivertli ekip evinde farklı yenilgiyle 14 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Menemen Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 0-4

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü’nün 3 maçlık yenilmezlik serisi iç sahada Isparta 32 Spor önünde son buldu: 0-4. Saha bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 40’ıncı dakikada Nurettin Çakır, 61 ve 78’inci dakikada Muhammed Dursun ile 64’üncü dakikada Enver Cenk Şahin attı. Sarı-lacivertli ekip evinde farklı yenilgiyle 14 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Orhun Ene'den taraftara teşekkür Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene:...
        Orhun Ene'den taraftara teşekkür Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene:...
        Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Şeh...
        Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Şeh...
        Malatya'da şehit olan pilot binbaşı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Malatya'da şehit olan pilot binbaşı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Kara Pilot Binbaşı Çimen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Kara Pilot Binbaşı Çimen, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
        Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 88 - Türk Telekom: 84
        Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 88 - Türk Telekom: 84
        Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türk Telekom maçını değerlendirdi...
        Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türk Telekom maçını değerlendirdi...