Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 88 - Türk Telekom: 84
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Türk Telekom'u 8884 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Türk Telekom'u 8884 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı
Başantrenör: Orhun Ene
Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 2316 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 4439 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 6561(Aliağa Petkimspor lehine)
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