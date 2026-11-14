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        Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 88 - Türk Telekom: 84

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Türk Telekom'u 8884 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 88 - Türk Telekom: 84

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Türk Telekom'u 8884 mağlup etti.

        Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

        Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı

        Başantrenör: Orhun Ene

        Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemiroğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9

        Başantrenör: Erdem Can

        1. Periyot: 2316 (Aliağa Petkimspor lehine)

        Devre: 4439 (Aliağa Petkimspor lehine)

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        3. Periyot: 6561(Aliağa Petkimspor lehine)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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