Aliağa Petkimspor - Türk Telekom: 88-84

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda deplasmanda aldığı galibiyetlerle Play-Off hattına yerleşen Aliağa Petkimspor, evinde İzmir'e lider gelen Türk Telekom'u 88-84 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 23-16, devreyi 44-39, üçüncü periyodu 65-61 önde tamamladı. Ev sahibinde Thomas 21, Yiğit Onan 20 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Ligde 3'ü deplasmanda son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alırken iç sahadaki 2 maçlık yenilgi serisine son veren Aliağa Petkimspor 8 hafta sonunda 5 galibiyete ulaştı. Türk Telekom ise 6 galibiyette kaldı.

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