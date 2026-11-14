Kasapoğlu'ndan İzmir için 'Ortak Akıl' çağrısı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Koordinasyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, şehrin geleceğine dair yol haritasının kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının ortak aklıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kasapoğlu, İzmir’in eğitim, gençlik ve sosyal hayatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Toplantıların yalnızca bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak için değil, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların verimliliğini değerlendirmek ve gelecek dönemin hedeflerini belirlemek için de önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, planların, projelerin ve atılan adımların düzenli olarak gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışmaların daha verimli hala gelebilmesi için gerçek tablonun görülmesi, gerektiğinde öz eleştiri yapılması ve doğru tespitler doğrultusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirten Kasapoğlu, geleceği hedefleyen kurum ve kuruluşların yalnızca geçmişte yapılanlarla yetinmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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Platformun İzmir’de bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Kasapoğlu, toplantıya 91 farklı kurumun temsilcilerinin katılmasının önemli bir birliktelik zemini oluşturduğunu ifade etti.

Toplum yapısının, aile ilişkilerinin, davranış biçimlerinin ve yaşam tarzlarının değiştiğini belirten Kasapoğlu, bu değişime karşı daha dinamik ve hazırlıklı bir çalışma anlayışına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sorunlar büyüyüp kronikleşmeden önleyici adımlar atılması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, bu yaklaşımın yalnızca söylemde değil, sahadaki çalışmalarla da ortaya konulmasının önemini dile getirdi.

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Devlet kurumlarının sorumlulukları ve yetkileri bulunduğunu ancak toplumsal süreçlerin güçlendirilmesinde sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü belirten Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşlarını "Süreçleri tahkim eden kılcal damarlar" olarak nitelendirdi. Her derneğin, vakfın ve bireyin bu sorumluluğun bir parçası olduğunu kaydetti.

İzmir’in 30 ilçesi ve farklı demografik yapısıyla kapsamlı bir çalışma gerektirdiğini ifade eden Kasapoğlu, kamu kurumları, eğitim camiası, imam hatipler, meslek okulları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine işaret etti.

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"Spor, tüm kötülüklerle mücadele etme noktasında çok güçlü bir enstrüman"

İzmir’in 30 ilçesinde gençlik ve spor alanında güçlü bir altyapının bulunduğunu belirten Kasapoğlu, bu imkanların tek başına yeterli olmadığını, mevcut altyapının etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir koordinasyon anlayışına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sporun toplumsal sorunlarla mücadeledeki rolüne dikkat çeken Kasapoğlu, "Spor, tüm kötülüklerle mücadele etme noktasında çok güçlü bir enstrüman." ifadelerini kullandı. Sporun teknoloji ve madde bağımlılığından sigaraya, şiddetten iletişim sorunlarına kadar pek çok alanda önleyici ve destekleyici bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kasapoğlu, gençlik ve spor yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının birikimi ve sahadaki tecrübesinin de bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiğini belirterek güçlü altyapının daha verimli kullanılmasına yönelik ortak bir metodoloji geliştirilmesinin önemini ifade etti.

Bağımlılık türlerinin birbirini tetikleyebildiğine dikkat çeken Kasapoğlu, teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılıklara zemin hazırlayan etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Teknoloji bağımlılığının mücadele gündeminde öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirten Kasapoğlu, sorunlar kronikleşmeden gerekli tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.

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Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde camilerin ve din görevlilerinin sahip olduğu yaygın imkanlara da değinen Kasapoğlu, camilerin birer yaşam merkezine dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yürütmesinin toplumsal hayata önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

İzmir’in yol haritası için ortak akıl vurgusu

Toplantıları birer aile buluşması olarak gördüğünü belirten Kasapoğlu, bu tür organizasyonlarda asıl sözün sahada çalışan kurum ve kuruluşların temsilcilerine ait olması gerektiğini söyledi. İzmir’in eğitim, yatırım, sosyal hayat ve sivil toplum alanlarındaki mevcut durumunun, güçlü yönlerinin ve eksikliklerinin doğrudan katılımcılardan dinlenmesinin önemine dikkat çekti.

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Kasapoğlu, önceki dönemlerde yürütülen çalışmaların yanı sıra bundan sonraki süreçte de platformun çalışmalarına katkı sunmaya devam etmek istediğini belirterek katılımcılarla birebir iletişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda dile getirilecek görüş, öneri ve talepler doğrultusunda İzmir için izlenecek yol haritasının ve çalışma yönteminin şekillendirileceğini ifade eden Kasapoğlu, eksikliklerin tespit edilerek gerekli adımların ortak bir anlayışla atılacağını kaydetti.