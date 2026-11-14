İzmir'de sivil toplum kuruluşlarından Gazze'ye yardım için sınır kapılarının açılması çağrısı

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) üyeleri, Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışlar nedeniyle çadırları su altında kalan Filistinlilere insani yardım ve barınma malzemesi ulaştırılması için sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

İSTOK'dan yapılan açıklamaya göre Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için platform üyeleri, Konak Meydanı'nda bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır insani kriz yaşandığını, Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağışların, yerinden edilen Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

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Filistinlilerin kaldığı çadırların sıcağı kesmediğine, rüzgara dayanmadığına ve yağmurdan korumadığına dikkati çeken Çevik, çadırlarda yaşamın her gün yeniden verilen hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü ifade etti.

- "İşgal hükümetinin ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerine uyması sağlanmalı"

Türkiye'nin de yer aldığı Barış Kuruluna ilan edilen planın uygulanmasını denetleme çağrısında bulunan Çevik, şunları kaydetti:

"İşgal hükümetinin ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerine uyması sağlanmalı, sınır kapıları hiçbir siyasi veya güvenlik şartı ileri sürülmeden insani yardıma, barınma ve yeniden toparlanma malzemelerine açılmalıdır. Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı, altyapının onarılması ve hayatın yeniden kurulması için somut adımlar atılmalıdır."

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Çevik, Gazze halkıyla dayanışma çağrısında bulunarak, "Çocukların acılarına, annelerin çaresizliğine, kardeşlerimizin çadırlardaki yaşam mücadelesine seyirci kalmayalım. Hepimizin yapabileceği bir şey, paylaşabileceği bir imkan, ulaştırabileceği bir yardım vardır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Gazze halkı için dua edildi.