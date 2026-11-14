AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Eğitime Destek Platformu toplantısına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitime Destek Platformu İzmir İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kasapoğlu, eğitim, gençlik ve sosyal hayata yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıların yalnızca bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak için değil, çalışmaların verimliliğini değerlendirmek ve gelecek dönemin hedeflerini belirlemek için önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, planların, projelerin ve atılan adımların düzenli olarak gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

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Çalışmaların daha verimli hale gelebilmesi için gerçek tablonun görülmesi, gerektiğinde öz eleştiri yapılması ve doğru tespitler doğrultusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirten Kasapoğlu, geleceği hedefleyen kurum ve kuruluşların yalnızca geçmişte yapılanlarla yetinmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıda dile getirilecek görüş, öneri ve talepler doğrultusunda İzmir için izlenecek yol haritasının ve çalışma yönteminin şekillendirileceğini ifade eden Kasapoğlu, eksikliklerin tespit edilerek gerekli adımların ortak bir anlayışla atılacağını kaydetti.