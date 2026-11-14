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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: ENKA

        Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

        Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı

        Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemirlioğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9 ,

        1. Periyot: 23-16

        Devre: 44-39

        3. Periyot: 65-61

        İZMİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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