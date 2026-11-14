Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 14.11.2026 - 15:42 Güncelleme:
Salon: ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak
Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 8, Yiğit Onan 20, Pasecniks 9, Hanlan 5, Horton 14, Abmas 8, Tibet Görener, Ozan Yılmaz 3, Thomas Akyazılı
Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 8, Doğuş Özdemirlioğlu 20, Bako 8, Göktuğ Baş, Ata Vatansever 4, Emircan Koşut 2, Taylor, Bankston 19, Mckissic 9 ,
1. Periyot: 23-16
Devre: 44-39
3. Periyot: 65-61
İZMİR
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