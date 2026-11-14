Orhun Ene'den taraftara teşekkür Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene: "Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk" "Hedefimizi tutturup eksiklerimizi gidermek istiyoruz"
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türk Telekom maçının ardından, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Kırılma anlarındaki enerjileri takımımızı daha da sertleştirdi" dedi
Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türk Telekom maçının ardından, "Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Kırılma anlarındaki enerjileri takımımızı daha da sertleştirdi" dedi
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Türk Telekom'u 8884 mağlup ederek bu sezonki 5. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, Türk Telekom'un çok organize ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu vurguladı. Rakibe saygı duyduklarını ve sahada ne yapmaları gerektiğini bildiklerini belirten Ene, "Türk Telekom çok organize, sistemi ve oyuncuları kaliteli bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Harding, durdurmamız gereken çok kaliteli ve önemli bir oyuncuydu. Trifunovic çok etkili ve formdaydı; onu iyi savunduk. Maalesef çok fazla serbest atış kaçırdık ama sonuçta galibiyeti aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Kırılma anlarındaki enerjileri takımımızı daha da sertleştirdi. Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağız. Milli araya kadar hedefimizi tutturup eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Gerçekten çok zor bir sezon yaşanıyor. Kimin ne yapacağı hiç belli değil. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Bu sonuçla Türk Telekom ligde bu sezon 2. yenilgisini yaşarken, ev sahibi ekip galibiyet sayısını 5'e yükseltti. Aliağa Petkimspor, ligin 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak.
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