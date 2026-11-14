Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit eşini, 'Seninle gurur duyuyorum' diyerek uğurladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, 12 Kasım'da saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ve beraberindeki Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kara Pilot Binbaşı Çimen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından İzmir Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döken Özge Çimen ise, "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de babasını "Ah babam" diyerek uğurladı.

Törene Çimen'in eşi Özge Çimen, babası emekli albay Turan Çimen, annesi Aygül Çimen, oğlu Demir Çimen'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.