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        Petkimspor'un yeni hedefi Anadolu Efes

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Petkimspor'un yeni hedefi Anadolu Efes

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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