Petkimspor'un yeni hedefi Anadolu Efes
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçını kazanarak adını play-off potasına yazdıran Aliağa Petkimspor evinde bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi Anadolu Efes'i de gözünü kestirdi. Daha önce EuroLeague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe ve Tofaş'ı deplasmanda üst üste yenmeyi başaran Petkim, seriyi evinde sürdürmeyi hedefliyor. EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos'la karşılaştığı çift maç haftasından geçen rakibi Anadolu Efes'i pazartesi günü ağırlayacak Petkimspor bu mücadeleyi de kazanırsa uzun süre sonra 3'te 3 yapacak. Aliağa ekibi son olarak 2024-2025 sezonunda art arda 3 galibiyet almıştı.
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