Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla dünyaya tanıtacaklar

        Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla dünyaya tanıtacaklar

        Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla yeniden yorumlayarak dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, 100 kişilik kadrosuyla ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla dünyaya tanıtacaklar

        Türk müziğini Batı enstrümanlarıyla yeniden yorumlayarak dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, 100 kişilik kadrosuyla ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verecek.

        Buca Kaymakamlığınca ilçenin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla bir yıl önce kurulan topluluk, müzik öğretmenleri, amatör müzisyenler ve öğrencilerden oluşuyor.

        Türk müziğini farklı sanat dallarıyla buluşturarak evrensel bir müzik dili oluşturmayı hedefleyen Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, bağlama, cura, ud ve kanun gibi Türk müziği çalgılarını yaylılar, nefesliler, piyano ve ritim çalgılarıyla aynı sahnede buluşturuyor.

        REKLAM

        Topluluk, ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu akşam ilçedeki Kasaplar Meydanı'nda verecek.

        Projenin yürütücülüğünü yapan müzik öğretmeni Cenk Aybars Dereli, AA muhabirine, topluluğun 100 kişiden oluştuğunu söyledi.

        Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu'na ilk olarak ilçedeki kamu kuruluşlarında görev yapan kişilerin davet edildiğini belirten Dereli, şöyle konuştu:

        "Devamında sürdürülebilir bir koro olmasını istediğimizden okullardaki öğrencileri de projeye dahil ettik. Çıkış noktamız Buca'yı tanıtan, ilçemizi marka haline getiren, kültür sanat yönünü ön plana çıkaran bir koro ve orkestra oluşturmaktı. Normalde uluslararası denilince farklı uluslardan insanların oluşturduğu bir koro gibi gelebilir ama bizimki öyle değil. Biz, Türk müziğini Batı müziği enstrümanlarında düzenleyerek tüm dünyaya tanıtan, evrensel boyutta bir orkestra ve koro kurmak istiyoruz. Sadece Buca'da konserler veren değil, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinde müziğimizi evrensel boyutta tanıtan, kültürümüzü anlatan koro ve orkestra modeli oluşturmaya çalıştık."

        REKLAM

        Dereli, haftada 3 gün bir araya gelerek çalıştıklarını ve ilk konserlerini Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet'in Sesi" temasıyla vereceklerini dile getirdi.

        - "Gençlere de müziği sevdirmek istiyorum"

        Koroda eğitmen olarak görev yapan müzik öğretmeni Pınar Bağatur da Türk müziğinin zengin repertuvara sahip olduğunu söyledi.

        Müzik etrafında toplanmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Bağatur, "İlk defa bu yaş öğretmenlere eğitmenlik yapıyorum. Gençlere de müziği sevdirmek istiyorum. Ben ortaokulda öğretmenim. Çocuklarımıza geleneksel ve uluslararası müzikleri de tanıtarak sağlam bir sanat ve müzik temeli oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        REKLAM

        Müzik öğretmeni Selma Ergenç de farklı müzik türlerini bir araya getirmek için toplandıklarını ifade etti.

        Çalışmaların çok güzel geçtiğini söyleyen Ergenç, "Cumhuriyet Bayramı'nda sahneye çıkacağız. Konseptimiz de bunun üzerine kurulduğu için heyecanlıyız. Keyifle hep birlikte aynı heyecanı paylaşıyoruz. Sahnede olmak keyifli." dedi.

        Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu'nun danışmanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çelik de müziğin evrensel bir dil olduğuna işaret etti.

        Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermek istediklerini belirten Çelik, "Müziği kullanarak, onunla ilgilenen amatör ve profesyonelleri koromuza davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        İzmir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        İzmir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediyespor: 0-1
        Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediyespor: 0-1
        Bayındır'da trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Bayındır'da trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan 29 Ekim mesajı
        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan 29 Ekim mesajı
        Urla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Urla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı