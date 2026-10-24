Anadolu'nun en büyük kitap fuarında uluslararası edebiyat buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, sekizinci gününde İngiltere, Gürcistan ve Tunus’tan yazarları edebiyatseverlerle buluşturdu.

Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gel ve Fark Et" temasıyla düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarları, şairleri ve fikir insanlarını okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan organizasyon, sekizinci gününde de uluslararası edebiyat dünyasının önemli isimlerini Kahramanmaraşlı kitapseverlerle bir araya getirdi.

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KAFUM’da gerçekleştirilen program kapsamında İngiltere’den Rebecca Ruth Gould, Gürcistan’dan Archil Kikodze ve Tunus’tan Mohamed Amine Lajili, edebiyatseverlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşide farklı ülkelerden gelen yazarlar, edebiyatın toplumlar arasındaki kültürel etkileşimdeki rolünü, Türk edebiyatını ve kendi ülkelerinin edebiyat geleneklerini değerlendirdi.

Uluslararası yazarların katılımıyla düzenlenen söyleşide, farklı coğrafyaların edebiyat birikimi ve kültürel zenginlikleri ele alındı. Edebiyatın toplumların tarihini, kültürel değerlerini ve düşünce dünyasını yansıtan önemli bir alan olduğuna dikkat çekilen programda, farklı milletlerin edebiyatları arasındaki ortak noktalar ve kültürel çeşitliliğin edebiyata kazandırdığı zenginlik üzerinde duruldu. Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneği ve UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle uluslararası kültür ve sanat dünyasında taşıdığı önem de söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Şehrin edebiyat birikiminin farklı ülkelerden gelen yazarlarla buluşması, Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin uluslararası ölçekte tanıtılmasına katkı sundu.

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Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Rebecca Ruth Gould, Archil Kikodze ve Mohamed Amine Lajili, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Karşılıklı fikir alışverişiyle zenginleşen söyleşi, okurların farklı ülkelerin edebiyat anlayışlarını ve yazarların bakış açılarını yakından tanımasına imkân sağladı.