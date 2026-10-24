Kahramanmaraş'ta 62 mahallede 759 aileye 50 milyon liralık ORKÖY desteği

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü orman köylülerinin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ORKÖY destekleri kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ailelere destek verildi. 2026 yılında 62 mahallede yaşayan 759 aileye toplam 50 milyon lira destek sağlandı. Sağlanan desteklerle üretimin, istihdamın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2026 yılında 62 mahallede yaşayan 759 aileye toplam 50 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı.

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