Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 1722 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 bin 630 captagon ile 77,88 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ekim tarihinde ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ortak çalışmada, bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 12,66 gram AMG hammaddesi ile 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.