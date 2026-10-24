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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince 1722 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 3 bin 630 captagon ile 77,88 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

        Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ekim tarihinde ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ortak çalışmada, bir şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 12,66 gram AMG hammaddesi ile 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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