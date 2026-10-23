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        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı devam ediyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gel ve fark et" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 5. gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı devam ediyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gel ve fark et" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 5. gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

        Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda roman, şiir, deneme, hikaye, araştırma, sanat, tarih, eğitim, biyografi, çocuk ve yemek gibi pek çok türdeki kitap, yayınevlerinin stantlarında okuyucuların beğenisine sunuluyor.

        Kitapseverler, fuar kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinliklerinde yazarlarla bir araya geliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, AA muhabirine, kitap fuarlarının yazarlarla okuyucular arasında önemli bağ oluşturduğunu belirtti.

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        Fuarın kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Edebiyat Şehri kimliğine yaraşır şekilde düzenlendiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Fuarımızda 400'ün üzerinde yayınevi yer alıyor. Yazarlarımız, imza etkinlikleri kapsamında stantlarda okurlarıyla buluşuyor. Ayrıca fuar boyunca yaklaşık 50 söyleşi programı düzenleniyor. Fuarımız, ilk 5 günün sonunda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin fuara katılımını artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle kırsal bölgelerdeki öğrencilerimizin fuar alanına ulaşımını sağlıyoruz. Bu kapsamda fuara taşınan öğrencilerimize, kendi kitaplarını seçerek alabilmeleri için 250 lira tutarında hediye çeki veriyoruz. Uluslararası niteliğiyle de öne çıkan fuarımızda İngiltere, Gürcistan ve Tunus'tan gelen konuk yazarlarımızı ağırlıyoruz."

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        Fuar, 25 Ekim'e kadar sürecek.

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