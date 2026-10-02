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        Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Y.F. (45) yönetimindeki 46 ALG 201 plakalı otomobil, eski Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Elmalı Kavşağı yakınlarında Göksun Çayı üzerindeki köprüden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü ile araçtaki dayısı C.Ç'nin (56) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.Ç'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Cenazeler, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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