Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta öğrencilere sağlıklı yaşamın püf noktaları anlatıldı

        Kahramanmaraş'ta öğrencilere sağlıklı yaşamın püf noktaları anlatıldı

        Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta öğrencilere sağlıklı yaşamın püf noktaları anlatıldı

        Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim verildi.

        Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen programla, ilkokul çağındaki çocukların sağlık konusundaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında eğitimler verildi. Öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma konularında bilgi verildi.

        Çocukların öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaları hedeflenirken, sağlık bilincinin ailelere ve topluma yayılması da amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Afşin'de kuduzla toplu mücadele: 230 hayvan aşılandı, 60'ına mikroçip takıl...
        Afşin'de kuduzla toplu mücadele: 230 hayvan aşılandı, 60'ına mikroçip takıl...
        Anadolu'nun en büyük kitap fuarında uluslararası edebiyat buluşması
        Anadolu'nun en büyük kitap fuarında uluslararası edebiyat buluşması
        Kahramanmaraş'ta 62 mahallede 759 aileye 50 milyon liralık ORKÖY desteği
        Kahramanmaraş'ta 62 mahallede 759 aileye 50 milyon liralık ORKÖY desteği
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 tutuklama
        Asırlara meydan okuyan sessiz tanık: 16 asırlık Haştırın Kalesi geçmişin iz...
        Asırlara meydan okuyan sessiz tanık: 16 asırlık Haştırın Kalesi geçmişin iz...
        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı devam ediyor
        Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı devam ediyor