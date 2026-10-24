Kahramanmaraş'ta öğrencilere sağlıklı yaşamın püf noktaları anlatıldı

Çocukların öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaları hedeflenirken, sağlık bilincinin ailelere ve topluma yayılması da amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen programla, ilkokul çağındaki çocukların sağlık konusundaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında eğitimler verildi. Öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma konularında bilgi verildi.

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