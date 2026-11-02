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        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni tamamlandı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, çocuk kütüphanelerinden tarihi kaleye, gençlik merkezinden hastanelere uzanan etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:18 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni tamamlandı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, çocuk kütüphanelerinden tarihi kaleye, gençlik merkezinden hastanelere uzanan etkinliklerle sona erdi.

        Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, 3 günlük yoğun programın ardından tamamlandı.

        Şölenin son gününde; Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi, Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Kalesi’nde çocuklara yönelik interaktif masal anlatımları düzenlendi. Cemile Akkoyun Gençlik Merkezi’nde gençlerin dinleme becerilerini geliştiren etkinlikler yapılırken, Yörükselim Devlet Hastanesi’nde ise hasta ve sağlık çalışanlarına moral amacıyla masal anlatımları gerçekleştirildi. Masalların evrensel dilini şehrin her noktasına taşıyan şölen, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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