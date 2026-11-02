Kahramanmaraş'ta Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni tamamlandı

Şölenin son gününde; Cahit Zarifoğlu Çocuk Sanat Merkezi, Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Kalesi’nde çocuklara yönelik interaktif masal anlatımları düzenlendi. Cemile Akkoyun Gençlik Merkezi’nde gençlerin dinleme becerilerini geliştiren etkinlikler yapılırken, Yörükselim Devlet Hastanesi’nde ise hasta ve sağlık çalışanlarına moral amacıyla masal anlatımları gerçekleştirildi. Masalların evrensel dilini şehrin her noktasına taşıyan şölen, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dünya Hikâye Anlatıcıları Şöleni, çocuk kütüphanelerinden tarihi kaleye, gençlik merkezinden hastanelere uzanan etkinliklerle sona erdi.

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