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        Kahramanmaraş'ta "Yalnız Ardıç Söyleşileri"nde Fethi Gemuhluoğlu anıldı

        – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yalnız Ardıç Söyleşileri'nde, fikir adamı, mütefekkir ve mutasavvıf Fethi Gemuhluoğlu'nun düşünce dünyası ile Türk kültür hayatına katkıları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:17 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta "Yalnız Ardıç Söyleşileri"nde Fethi Gemuhluoğlu anıldı

        – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yalnız Ardıç Söyleşileri’nde, fikir adamı, mütefekkir ve mutasavvıf Fethi Gemuhluoğlu'nun düşünce dünyası ile Türk kültür hayatına katkıları ele alındı.

        Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta kültür sanat etkinlikleri aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yalnız Ardıç Söyleşileri"nde bu kez Fethi Gemuhluoğlu masaya yatırıldı.

        Düzenlenen programın konuğu Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu’nun moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide; Gemuhluoğlu’nun fikir dünyası, edebiyata bakışı, gençlerin yetişmesine sunduğu katkılar ve gönül mirası kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Program, edebiyatseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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