Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Üniversitesinde rüzgar türbinlerinde verimliliği artıracak proje geliştirildi

        Karabük Üniversitesinde rüzgar türbinlerinde verimliliği artıracak proje geliştirildi

        Karabük Üniversitesinde, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Karabük Üniversitesinde rüzgar türbinlerinde verimliliği artıracak proje geliştirildi

        Karabük Üniversitesinde, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında, "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Rezonans Güç Dönüştürücülü Maksimum Güç Noktası İzleyici Geliştirilmesi" başlıklı projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Selim Öncü, araştırmacılığını ise Öğr. Gör. Dr. Tufan Volkan Küçük üstlendi.

        Proje kapsamında, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Projenin amacı doğrultusunda seri rezonans güç dönüştürücü devresi tasarlanırken, darbe genişlik modülasyonu yöntemiyle güç kontrolü yapılarak, rüzgar türbininin elektriksel çıkış gücünün kontrol edilmesi sağlandı.

        Çalışmada 1,5 kilovat gücündeki rüzgar türbini üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, anahtarlama kayıplarının azaltılmasıyla sistem verimliliğinin artırılması hedeflendi.

        Anahtarlama kayıplarının azaltılması, daha yüksek anahtarlama frekanslarına ulaşılmasına olanak sağlarken, pasif devre elemanlarının boyutlarının küçültülmesiyle güç yoğunluğu da artırıldı.

        Geliştirilen sistemle, geleneksel türbin uygulamalarından farklı olarak hız sensörü kullanılmadan maksimum güç noktası takibi gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Proje kapsamında kurulan deneysel düzenek sayesinde, rüzgar türbininin farklı rüzgar hızları ve elektriksel yük koşullarında test edilmesine imkan sağlandı.

        Gerçekleştirilen ölçüm ve deneysel çalışmalar sonucunda sistemin farklı rüzgar koşullarında yüksek dönüştürücü ve takip verimiyle çalıştığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük'te Yenişehir Yazlık Sineması'na kitap bağışlayana içecek ikram edil...
        Karabük'te Yenişehir Yazlık Sineması'na kitap bağışlayana içecek ikram edil...
        Karabük'te virajlı yolda otomobilin hatalı sollama anı kamerada
        Karabük'te virajlı yolda otomobilin hatalı sollama anı kamerada
        Karabük Üniversitesi KAPGEM'in "Gündem Analiz" yayın serisi başladı
        Karabük Üniversitesi KAPGEM'in "Gündem Analiz" yayın serisi başladı
        Virajda hatalı sollama faciaya davetiye çıkarıyordu: Kafa kafaya çarpışmada...
        Virajda hatalı sollama faciaya davetiye çıkarıyordu: Kafa kafaya çarpışmada...
        Karabük ve Zonguldak'ta ithalat ihracatı katladı
        Karabük ve Zonguldak'ta ithalat ihracatı katladı
        Karabük'ün köy yolları Özel İdare ekiplerince asfaltla buluşturuluyor
        Karabük'ün köy yolları Özel İdare ekiplerince asfaltla buluşturuluyor