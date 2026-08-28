Karabük Üniversitesinde rüzgar türbinlerinde verimliliği artıracak proje geliştirildi

Gerçekleştirilen ölçüm ve deneysel çalışmalar sonucunda sistemin farklı rüzgar koşullarında yüksek dönüştürücü ve takip verimiyle çalıştığı belirlendi.

Anahtarlama kayıplarının azaltılması, daha yüksek anahtarlama frekanslarına ulaşılmasına olanak sağlarken, pasif devre elemanlarının boyutlarının küçültülmesiyle güç yoğunluğu da artırıldı.

Proje kapsamında, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında, "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Rezonans Güç Dönüştürücülü Maksimum Güç Noktası İzleyici Geliştirilmesi" başlıklı projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Selim Öncü, araştırmacılığını ise Öğr. Gör. Dr. Tufan Volkan Küçük üstlendi.

Karabük Üniversitesinde, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem geliştirildi.

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