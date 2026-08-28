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        Karabük'te Yenişehir Yazlık Sineması'na kitap bağışlayana içecek ikram edilecek

        Karabük Belediyesi, Yenişehir Yazlık Sineması'nın kütüphanesine kitap bağışlayana içecek ikram edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Karabük'te Yenişehir Yazlık Sineması'na kitap bağışlayana içecek ikram edilecek

        Karabük Belediyesi, Yenişehir Yazlık Sineması'nın kütüphanesine kitap bağışlayana içecek ikram edileceğini bildirdi.

        Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Yenişehir Yazlık Sineması'nın sadece film izlenen bir yer olmadığını belirterek, sinemanın komşuluğun ve sohbetin tazelendiği ortak mekan olduğunu kaydetti.

        Sinemada kurdukları kütüphaneyi vatandaşların desteğiyle zenginleştirmek istediklerini aktaran Özkan, "Getirilen her kitapla kütüphanemizi zenginleştirirken, bizler de vatandaşlarımıza serinletici bir ikramda bulunacağız. Tüm hemşehrilerimi hem kitap paylaşmaya hem de yazlık sinemamızın keyfini birlikte çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Kampanya, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

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