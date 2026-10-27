Karabük ve Bartın'da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi
Karabük ve Bartın'da kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 adet silah, 2 bin 500 adet fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Karabük ve Bartın'da kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 adet silah, 2 bin 500 adet fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
300 yıllık tarihi eser ele geçirildi
Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliğinde 4 Kur'anı Kerim ile 1 define arama dedektörü bulundu. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahların toplam sayısının 48 olduğu bildirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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