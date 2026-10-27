Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Çetinceviz (57) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Çetinceviz (57) yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisikletli Güler Çetinceviz’e, ardından refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güler Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Karabük ve Bartın'da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi
        Karabük ve Bartın'da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi
        KBÜ'de idari personele sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        KBÜ'de idari personele sağlıklı beslenme eğitimi verildi
        KBÜ mezunlarının kurduğu firma, inovasyon yarışmasında birinci oldu
        KBÜ mezunlarının kurduğu firma, inovasyon yarışmasında birinci oldu
        Karabük'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Karabük'te okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor
        Ormanda devrilen traktörün sürücüsü kurtarılamadı
        Ormanda devrilen traktörün sürücüsü kurtarılamadı
        Ölümlü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
        Ölümlü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı