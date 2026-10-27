Yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisikletli Güler Çetinceviz’e, ardından refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güler Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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