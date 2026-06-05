Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.



Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenazeler, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Salman'ın sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşıldı.



Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

