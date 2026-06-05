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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi öldü

        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

        Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Salman'ın sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşıldı.

        Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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