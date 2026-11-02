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        Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi ardından intihar etti

        Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi, ardından intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi ardından intihar etti

        Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi, ardından intihar etti.

        Şehirlerarası otobüs terminalinin lokantasında Veysel L. ile S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel L, S.B'ye silahla iki el ateş etti.

        Kurşunların isabet ettiği S.B. yaralandı, Veysel L. ise aynı tabanca ile intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Veysel L'nin cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.

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        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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