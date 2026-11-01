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        10. Uluslararası Safran Festivali'nde 1 ton safranlı pilav dağıtıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Safran Festivali'nde katılımcılara 1 ton safranlı pilav ikram edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:55 Güncelleme:
        10. Uluslararası Safran Festivali'nde 1 ton safranlı pilav dağıtıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Safran Festivali'nde katılımcılara 1 ton safranlı pilav ikram edildi.

        Şehitlik Anıtı'ndan Kazdağlıoğlu Meydanı'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan festival, konuşmaların ardından Cinci Hoca Macunu dağıtımı ve zerde kaynatılmasıyla devam etti. Festival etkinlikleri daha sonra Gayza köyündeki Safranova safran tarlasında sürdü. Burada konuşan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu safranının kentin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu belirterek, festivalin 10'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Safranbolu'nun tarihi ve kültürel mirasıyla dünyada özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Altuntepe, safranın da bu mirası geleceğe taşıyacak önemli zenginliklerden biri olduğunu kaydetti. Safranın gastronomiden tekstile, kimyadan ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanıldığına dikkati çeken Altuntepe, festivalin uluslararası kimlik kazanmasının önemine değindi. Altuntepe, Safranbolu safranının dünya gastronomisinin önemli değerlerinden biri olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Safranbolu TSO olarak temel hedefimiz bellidir. Safranımızın üretimini artırmak, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını sağlamak ve bu eşsiz ürünümüzü ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği yere taşımaktır" ifadelerini kullandı.

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        Karabük Valisi Oktay Çağatay da, Safranbolu'nun en önemli zenginliklerinden birinin safran olduğunu belirtti. Safranın Avrupa'dan coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Çağatay, "Arkadaşlarımızın emekleriyle Avrupa'dan tescilini almış bu ürünümüz çok kıymet verdiğimiz, gurur verici bir ürünümüz" dedi.

        Çağatay, Safranbolu Belediyesinin festivalin uluslararası kimlik kazanması için yürüttüğü çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

        Safranbolu'da sınıf öğretmenliği yapan Güler Karacaoğlan, safran tarlalarında düzenlenen festivallere her yıl katılmaya çalıştığını ifade ederek, herkesi dünyanın en pahalı baharatı olan safranı yerinde görmeye davet etti.

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        Festival için İstanbul'dan Karabük'e geldiğini aktaran Elif Ayvaz ise, İstanbul'da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine safran dikimine başladığını kaydetti. Safran festivaline katılarak çok önemli bilgiler öğrendiğini belirten Ayvaz, "Festivali düzenleyen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dev kazanda hazırlanan 1 ton safranlı pilav katılımcılara ikram edildi. Protokol üyeleriyle birlikte safran tarlasına akın eden vatandaşlar, dünyanın en pahalı baharatı olan safranın hasadını gerçekleştirip, bol bol fotoğraf çektirdiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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