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        Karabük'te Uluslararası Safran Festivali başladı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Karabük'te Uluslararası Safran Festivali başladı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Safran Festivali başladı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

        Burada katılımcılara cinci macunu ve zerde ikram edildi.

        Gayza köyü Safranova sahasındaki etkinliklerle devam eden programda konuşan Vali Oktay Çağatay, Safranbolu'nun dünyanın ve Türkiye'nin en kıymetli markalarından biri olduğunu söyledi.

        Karabük'te yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin ağırlandığını ve bu kişilerin büyük bir kısmının Safranbolu'da misafir edildiğini belirten Çağatay, şöyle konuştu:

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        "Bizim için muazzam bir gurur vesilesi. Safranbolumuzun en güzel zenginliklerinden bir tanesi de Safranbolu safranı. Arkadaşlarımızın büyük emekleriyle artık Avrupa'dan da tescilini almış bu ürünümüz, ülkemizin gururu olacak bir değerdir. Belediyemiz bu yılki festivalin uluslararası bir kimlik kazanması anlamında çaba sarf etti, çok güzel oldu."

        Kaymakam Hayrettin Baskın da festivalin titiz bir çalışmayla hazırlandığını dile getirerek, "Uluslararası Safran Festivali ile safranımızın daha tanınır, daha bilinir hale gelmesi, mutfağımıza ve gastronomiye daha büyük katkılar sunma amacıyla oldukça anlamlı ve titiz bir festival gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

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        - "Adını doğrudan safrandan alan benzersiz dünya miraslarından biri"

        Belediye Başkanı Elif Köse ise safranın kentin tarihi, kültürü ve üretimi açısından eşsiz bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Dünyada safran çiftlikleri olan varlıklı yerleşimler bulunsa da Safranbolu dünyada kent ölçeğinde adını doğrudan safrandan alan ve bu tarihi kimliği bir üretim kültürüyle bugüne taşıyan benzersiz dünya miraslarından biridir. Bugüne kadar 9 kez başarıyla gerçekleştirdiğimiz festivalimizi, bu yıl 10. yılında yepyeni bir vizyonla tam anlamıyla uluslararası bir kimliğe ve bilimsel bir zemine taşıyoruz. Festivalimizi 'Gastronomy Living Lab' temasıyla hayata geçiriyoruz. Bu festival bizim için 4 günlük bir şenlik değil, safranın kültürel değerinin korunması, mutfakta kullanımının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi için atılmış kalıcı bir adımdır."

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        Konuşmaların ardından Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) şefleri tarafından "Safranın Bereketi: Bir Kazan, Bin Sofra" etkinliği kapsamında "Türkiye'nin en büyük safranlı pilavı" olduğu belirtilen, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 6 bin kişilik pilav hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

        Konuk şefler, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla safran hasadının yapıldığı program, müzik dinletisi, lokum kazanının kaynatılması ve çocuk etkinlikleriyle sürdü.

        Etkinliğe, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Cengiz Ünal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Safran hasadı, söyleşi, yemek yarışmaları gibi etkinliklerin yapılacağı festival, 4 Kasım'da sona erecek.

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