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        TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım'da başlıyor İşletmelere 5 milyon TL'ye kadar destek

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden başlayarak yeni dönem başvurularının 3 Kasım Salı günü başlayacağını belirterek, işletmelerin finansmana erişimini destekleyen çalışmanın Safranbolu iş dünyası için önemli bir imkan sunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım'da başlıyor İşletmelere 5 milyon TL'ye kadar destek

        Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, TOBB Nefes Kredisi’nin yeniden başlayarak yeni dönem başvurularının 3 Kasım Salı günü başlayacağını belirterek, işletmelerin finansmana erişimini destekleyen çalışmanın Safranbolu iş dünyası için önemli bir imkan sunduğunu ifade etti.

        TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği kredi hakkında bilgi veren Başkan Altuntepe, "Üyelerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri, üretim ve ticaret kapasitelerini geliştirebilmeleri için finansmana erişim büyük önem taşıyor. TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin yeni diliminin, işletmelerimizin nakit akışına ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

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        Kredi limitleri ve ödeme koşullarına ilişkin açıklamada bulunan Altuntepe, "Yeni dönemde bir firmamız azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içerisinde daha önce Nefes Kredisi kullanmış işletmelerimiz de toplam kredi tutarlarını 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecekler. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak" diye konuştu.

        Haziran 2026’dan bu yana Nefes Kredisi kapsamında 45 milyar TL kredi kullandırıldığını belirten Altuntepe, yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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        Başvuruların 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacağını hatırlatan Başkan Altuntepe; kredinin 6 banka aracılığıyla kullandırılacağını bildirdi.

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

        İş dünyasının ihtiyaçlarının ilgili mercilere aktarılmasında oda ve borsaların ortak çalışmalarının önemine dikkat çeken Altuntepe, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Üyelerimizin taleplerini ve sahada yaşanan sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ileterek çözüm çalışmalarına katkı sunuyoruz. İşletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmalar ve iş dünyamıza sağladığı destekler dolayısıyla TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Sürece katkı sağlayan tüm kurumlara ve bankalara da şükranlarımı sunuyorum. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarını takip etmeye ve destek imkânlarını kendileriyle paylaşmaya devam edeceğiz. TOBB Nefes Kredisi’nin üyelerimize, Safranbolu’muzun üretimine, ticaretine ve istihdamına hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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