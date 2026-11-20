Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 34 DJV 672 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.A. yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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