KARABÜK'te etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. C.A. yönetimindeki 34 DJV 672 plakalı otomobil, Karabük-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü C.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.