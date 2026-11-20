KARABÜK-Yenice karayolundaki tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Yenice karayolu üzerindeki Yalnızca Tüneli'nde meydana geldi. E.İ. (29) yönetimindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil ile İ.A. (54) yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler E.İ. ve İ.A. ile E.C.G., M.C.A., G.A. ve F.N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.A. ve G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.