Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri defnedildi. Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şevki ve Şehri Karaca çiftinin cenazeleri, ilçeye bağlı Ovacuma köyüne getirildi. Cenazeler, Merkez Camisi'nde cuma vakti kılınan namazın ardından Ovaköseler köyü Afetevleri Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şevki Karaca (71) idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil, dün Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan Şevki ve Şehri ile oğulları Şevket Karaca (47) kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Şevki ve eşi Şehri Karaca, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Öte yandan tır sürücüsü M.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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