Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı: 24 kişi ölümden döndü 24 kişilik servis otobüsü tırla kafa kafaya geliyordu

KarabükYenice kara yolunda, iddiaya göre hatalı sollama yapan tır ile karşı yönden gelen ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu işçi servisi kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşadı. Olası facianın eşiğinden dönülen anlar, servis minibüsünün içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelen tırın hatalı sollama yapması sonucu işçi servisiyle karşı karşıya kaldığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. Servis minibüsü sürücüsünün dikkati ve yaptığı manevra sayesinde iki araç çarpışmaktan son anda kurtuldu.

İçerisinde 24 kişinin bulunduğu işçi servisinde yaşanan tehlikeli anlar, araç içi güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde, tır ile servis otobüsünün karşı karşıya geldiği ve olası bir kazanın son anda önlendiği anlar yer aldı.