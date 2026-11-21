Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Büyükkarapınar köyünde elma üreticileri, bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolte elde ettiklerini belirterek, dalında kalan yaklaşık 4 bin ton elmanın satılabilmesi için tüccarlara çağrıda bulundu.

Orta Toros Dağları'nın da içerisinde bulunduğu Taşeli yöresinde yer alan Büyükkarapınar köyünde yetiştirilen elmalar, yörenin iklimi ve coğrafi konumu sayesinde kendine özgü aromasıyla öne çıkıyor. Üreticiler, Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli elmalarını yetiştirdiklerini savunurken, tüccarları köylerine davet etti. Elma üreticisi Hüseyin Özdemir, köylerinin karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında bir geçiş iklimine sahip olduğunu belirterek, "Köyümüz, ayrı bir aroma, tat ve lezzet oluşturan özel bir iklime sahip. Bu yıl rekoltemiz 5 bin tonun üzerinde. Bunun yaklaşık bin tonu toplandı, geri kalanı ise halen ağaçlarda duruyor. Elmalarımızın satılabilmesi için büyüklerimizden buraya tüccar yönlendirmelerini veya bize bir çözüm sunmalarını talep ediyoruz. Bu ürünlerin yetişmesi için insanlarımız büyük özveri gösteriyor. Köyümüzdeki üreticiler gerçekten çalışkan ve fedakar. Ürünlerimiz oldukça lezzetli ve tatlı" dedi.

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"Türkiye'deki en kaliteli elma çeşidine sahibiz"

Türkiye'nin en kaliteli elmalarını ürettiklerini iddia eden Özdemir, "Şunu iddia edebilirim ki Türkiye'deki en kaliteli, en güzel elma çeşidine sahibiz. Elmalarımız hangi hale giderse gitsin kalitesini hissettiriyor ve kendisini alıcısına kabul ettiriyor. Ürünlerimizin bir an önce değer bulup alıcıya ulaşması için tüccarları köyümüze bekliyoruz. Büyüklerimizden de buraya sahip çıkmalarını ve tüccar yönlendirmesi yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Üretici İrfan Teper ise elma fiyatlarının düşük olmasından ve köyde tüccar bulunmamasından yakındı. Teper, "Ürettiğimiz elmaların fiyatları çok düşük. Meysuluk olarak tabir ettiğimiz elmalara 22,5 lira, kaliteli olanlara ise 10 lira fiyat veriliyor. Köyümüzde şu anda tüccar yok. Tüccarların buraya gelerek ürünlerimizi görmelerini tavsiye ediyoruz. Bu yıl geçmiş yıllara kıyasla en kaliteli ürünümüzü elde ettik" ifadelerini kullandı.