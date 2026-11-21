Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nazif Mustafa Çetinbaş'ın (20) kullandığı 06 EIS 490 plakalı motosiklet, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda İ.K. (22) idaresindeki 55 ACU 882 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Çetinbaş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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