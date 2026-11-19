Karaman İl Özel İdaresince 4 köy ve kent merkezindeki hayvan barınağında yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı. Toplam 4 milyon 48 bin 315 lira yatırımla açılan 5 içme suyu kuyusu, gerekli kontrollerin ardından kullanıma sunulacak.

Karaman İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kırsal bölgelerde içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çiğdemli, Kozlubucak, Ağaçyurdu ve Çatak köyleri ile Karaman merkezde bulunan hayvan barınağında sondaj çalışması gerçekleştirildi. Toplam 4 milyon 48 bin 315 lira 20 kuruş yatırım bedeliyle 5 ayrı noktada açılan içme suyu kuyularında çalışmalar tamamlandı. Kuyulardan elde edilen suyun gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından köylerde yaşayan vatandaşların ve hayvan barınağının kullanımına sunulacağı bildirildi.