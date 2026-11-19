Ağır yaralanan Kopçal, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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