Karaman'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
Karaman'da inşaatta çalıştığı sırada beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 19.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
Karaman'da inşaatta çalıştığı sırada beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
Urgan Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında çalışan Habip Kopçal (61), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kopçal, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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