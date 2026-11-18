Kaza, Cedit Mahallesi 266. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 70 DT 974 plakalı otomobil, freninin boşalması üzerine hareket ederek kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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