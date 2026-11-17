Karaman’da koyunlarını otlatmak için gittiği dağlık alanda tüfekle göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı’nda dün sabah saatlerinde ölü bulunan Ramazan Kıyak’ın (18), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesine teslim edilen Kıyak’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip merkeze bağlı Muratdede köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla defnedildi.

Olayın geçmişi

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait koyunları otlatmak için dağa giden Ramazan Kıyak, babası M.K.’yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyleyip yardım istedi. Bir süre sonra oğluna ulaşamayan baba, bölgede çobanlık yapan yakınlarından yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda genç çoban, yanında götürdüğü tüfekle birlikte göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.